علاء عابد يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

تقدم النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، بخالص التهاني للشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الامارات العربية الشقيقة خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي فى بيان صحفى له عن خالص أمنياته بالسداد والتوفيق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولدولة الإمارات وشعبها العظيم وأن تنعم دوله الإمارات تحت قيادتة الحكيمة باليمن والخير والبركات.

سائلا: المولي عز وجل أن يوفقه لما فية خير وطنكم العزيز الغالي ، وأن تستمر مسيرة التقدم والنمو والإزدهار بدولة الامارات العربية وأن يعم الامن والاستقرار للشعب الاماراتى الشقيق .

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

حضر الاجتماع.. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.