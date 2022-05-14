محمد صلاح: جاهز لـ مباراة ريال مدريد الإسباني في نهائي أبطال أوروبا

أكد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، جاهزيته للمباراة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعند مروره في منطقة الإعلاميين، تم سؤاله عما إذا سيكون جاهزًا لمباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقول:" بالتأكيد."

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة أثناء مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم 28 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق ليفربول في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بانتصاره على تشيلسي بركلات الترجيح.