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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب المحافظين: أي دعوة للحوار السياسي تعيد الحياة الحزبية مرحب بها

صدى البلد

قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن أي دعوة للحوار تزيل الانغلاق السياسي وتعيد الحياة الحزبية مرة أخرى لمصر مرحب بها والرئيس تكلم عن الإصلاح السياسي لان بعض القوى يرون أن هذا الحوار يشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهذا ليس المقصود.
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة النهار، أننا نحتاج أحزاب سياسية ونطبق المادة الخامسة للدستور وهى التعددية الحزبية.

وأوضح أن رؤيته الحوار يفضل أن يكون بين الأحزاب التي لم تنضم للبرلمان، وأن يكون هناك طرف من الرئاسة للتحاور معه.

وتابع أن نظام الحكم الدستوري الديمقراطي يشعر المواطن للاطمئنان والثقة في الإدارة ويعطيه الاطمئنان الذي يجعله يفكر ويبدع .

الإصلاح الاقتصادى نظام الحكم حزب المحافظين الاصلاح السياسى أحزاب سياسية ببرنامج آخر النهار لإصلاح الاقتصادي

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