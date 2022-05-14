رئيس حزب المحافظين: أي دعوة للحوار السياسي تعيد الحياة الحزبية مرحب بها

قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن أي دعوة للحوار تزيل الانغلاق السياسي وتعيد الحياة الحزبية مرة أخرى لمصر مرحب بها والرئيس تكلم عن الإصلاح السياسي لان بعض القوى يرون أن هذا الحوار يشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهذا ليس المقصود.



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة النهار، أننا نحتاج أحزاب سياسية ونطبق المادة الخامسة للدستور وهى التعددية الحزبية.

وأوضح أن رؤيته الحوار يفضل أن يكون بين الأحزاب التي لم تنضم للبرلمان، وأن يكون هناك طرف من الرئاسة للتحاور معه.

وتابع أن نظام الحكم الدستوري الديمقراطي يشعر المواطن للاطمئنان والثقة في الإدارة ويعطيه الاطمئنان الذي يجعله يفكر ويبدع .