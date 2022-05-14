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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تقترض 22 مليار جنيه من البنوك غدا

وزارة المالية
وزارة المالية

رفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك اعتبارا غدا الأحد، بقميمة تبلغ ملياري جنيه بالمقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي والذي بلغ حجم طرحه 20 مليار جنيه.


وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 22 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

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وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ13 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 9 مليارات جنيه

وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 43.5 مليار جنيه جنيه، بتراجع بلغ  مليار  جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 44.5 مليار .
.ومع طرح غدا أذون خزانة بقيمة 22 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما، سيتبقي لها طرحين إثنين بقيمة 22 مليار جنيه موزعة علي يومين هما الإثنين والخميس من نفس الأسبوع


اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

 

وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي الاقتراض من البنوك Finance Real Estate

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