أخبار التوك شو.. أحمد موسى: علاقة أخوية مميزة تجمع الرئيس السيسي ومحمد بن زايد.. التموين: أسعار الذهب تراجعت بصورة كبيرة

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

أحمد موسى: علاقة أخوية مميزة تجمع الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

نعى الإعلامي أحمد موسى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

الصحة : دراسات عالمية لجعل لقاح كورونا موسميا.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة حقيقة طرح الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا .



الحجر الزراعي: الهند تطلب تصدير القمح لـ مصر منذ 5 سنوات ..فيديو

قال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، تعليقا على قرار الهند بوقف تصدير القمح، إن الهند استثنت من وقف التصدير للدول التي تعتمد على القمح للأمن الغذائي والاحتياج للقمح .



طبيب اللجنة الأولمبية: محمد صلاح مصاب بشد عضلي بسيط ويحتاج لراحة أسبوعين

أكد الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، أن إصابة النجم محمد صلاح في نهائي الاتحاد الانجليزي من نوعية الإصابات العضيلة، وفي هذه الحالة تحتاج لكشف طبي مباشر، موضحا أن مشهد خروج محمد صلاح يشير إلي ألم في منطقة العضلة الضامة.



موجة غلاء.. أحمد موسى: ارتفاع أسعار السلع عالميا ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ارتفاعا في أسعار السلع في كافة أنحاء العالم، مضيفا:" الغلاء مستمر في العالم ".



رئيس خطة النواب : 64 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين.. فيديو

تحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الموازنة الجديدة ومصير مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بعد إرسالها من الحكومة لمجلس النواب.



فلوسي ضاعت.. ضحية لمستريح أسوان: خد 40 عجل وقالي هديلك 3 ملايين جنيه

قال آدم محمود ضحية مستريح أسوان، إنه تعرض للنصب على يد المستريح الحصاوي والمستريح مصطفى البنك، مضيفا:" الحصاوي خد مني 5 عجول بقيمة 110 ألاف جنيه وقال لي هديك 250 ألفا".



التموين: أسعار الذهب تراجعت بصورة كبيرة.. فيديو

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب ؛ إن الأسابيع الماضية ازداد فيها سعر الذهب لحوالي 1290جنيه للجرام لكن سرعان ما هدأت الأسعار وهي فرصة للشراء مرة أخرى لأن الذهب خلال الثلاث سنوات الماضية يتسم سعره بالارتفاع .



الأرصاد تحذر: أمطار على الإسكندرية ومطروح ومناطق من الدلتا.. فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصل حالة الطقس.