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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| بعد حظر دخول الامتحان بالمسودات.. طلاب أولى ثانوي يكتبون على أيديهم.. دينا فاروق مديرا للمركز الإعلامي بجامعة عين شمس.. في سابقة تاريخية..اختبار للكفاءة لطلاب إعلام القاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية


بعد حظر دخول الامتحان بالمسودات.. طلاب أولى ثانوي يكتبون على أيديهم |شاهد
سادت حالة من الغضب بين جميع طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بمنع دخول الامتحانات بورق أبيض، لاستخدامه كمسودات للتفكير في حل الأسئلة.


جامعة حلوان: البرامج التدريبية تحقق التنمية المهنية والذاتية
تعمل جامعة حلوان علي تنظيم العديد من الدورات التدريبية و اللقاءات وورش العمل في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات لتقديم كافة الدعم الذي يحتجونه للنهوض والارتقاء بالجامعة، وذلك تحت الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس للدراسات العليا والبحوث.

تعيين دينا فاروق مديرا للمركز الإعلامي بجامعة عين شمس
أعلنت جامعة عين شمس عن صدور قرارات تعيينات جديدة حيث أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة دينا فاروق ابو زيد رئيس مجلس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب مديرا للمركز الإعلامي لجامعة عين شمس.


جوائز مالية.. اتحاد جامعة حلوان يقيم يوما رياضيا للطالبات
أعلن  إتحاد طلاب جامعة حلوان عن تنظيم يوم رياضي خاص بالطالبات بالتعاون مع مجلس حقوق المرأة  من خلال مبادرة "هي تستطيع"  داخل الحرم الجامعي وكليات الجامعة .


في سابقة تاريخية بالكلية.. اختبار للكفاءة المهنية لطلاب إعلام القاهرة
تجري كلية الاعلام جامعة القاهرة يوم السبت المقبل 14 مايو 2022 اختبارا لقياس المهارات المهنية لطلابها بالسنة النهائية الذين علي وشك التخرج وذلك في سعيها للتطوير المستمر للعملية التعليمية ومخرجاتها ومتطلبات الاعتماد الدولي لبرامج الكلية.


نائب جامعة عين شمس: نحرص على تشجيع الطلاب وتنمية مهاراتهم وإثراء مواهبهم
تشارك جامعة عين شمس في العديد من المعارض لتطبيق فلسفة ونهج جديد، وذلك بفتح آفاق المشاركة في مختلف الفاعليات والمحافل محلياً ودولياً؛ بما يمنحهم الفرصة للانفتاح على الآخر والتعرف على مختلف الثقافات والاختلاط بشباب من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والتجارب معهم.


من القبة الشمسية.. دعوة عامة لمتابعة ظاهرة خسوف القمر بمرصد حلوان
ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، يوما مفتوحا لرصد ظاهرة خسوف القمر داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

تربية طنطا تنظم ندوة لرعاية وتأهيل ذوي الهمم.. صور
نظمت كلية التربية بجامعة طنطا، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان “الرعاية المتكاملة والتأهيل لذوى الهمم” تحت شعار «شبابنا طاقة بل إعاقة»، حاضر بها الدكتورة زينب شقير أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية.

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