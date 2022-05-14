محمد هاني: تأهلنا للنهائي عن جدارة.. وهدفنا الفوز ببطولة إفريقيا

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق، بعد أن تخطى عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري بالفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، ثم التعادل بهدفين لمثلهما في الإياب.

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام وفاق سطيف على ملعبه، وأن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وكانوا حريصين على حسم التأهل على أفضل ما يكون.

وأشار إلى أن نتيجة مباراة الذهاب ساعدت الفريق على اللعب بشكل أفضل في لقاء العودة بالجزائر، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء وتحسين مستويات الجميع للتواجد في أفضل حالة من الجاهزية وبشكل مستمر.

وأضاف: «الأهلي فريق كبير ويلعب على الفوز دائمًا، وبالتأكيد هدفنا الآن الفوز بالبطولة لكتابة تاريخ كبير بالتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ الأهلي».

وشدد على أن كل عناصر الفريق لديها رغبة كبيرة في تحقيق الفوز في كل المباريات، من أجل حصد الألقاب وإسعاد جماهير الأهلي التي تعتبر الدافع الأساسي وراء تحقيق كل الإنجازات.