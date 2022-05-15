أخبار الفن| محمد رمضان يبدأ تصوير فيلم نمبر وان .. والإعلان عن المكتب الفني لمهرجان القاهرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

الإعلان عن المكتب الفني لمهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من الغد 15 مايو الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.ciff.org.eg.

القدس للسينما العربية يطلق اسم شيرين أبو عاقلة على جائزة الفيلم الوثائقي للمهرجان

أعلنت مديرة "مهرجان القدس للسينما العربية" نيفين شاهين، عن إطلاق اسم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة على جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي، وذلك في افتتاح المهرجان في القدس اليوم، تكريما لمسيرتها ودورها في نقل وقائع وقصص من فلسطين على مدار أكثر من عشرين عامًا.

بعد انتخابه رئيسًا للإمارات.. نوال الزغبي تهنئ الشيخ محمد بن زايد

هنأت النجمة نوال الزغبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد توليه مقاليد الحكم لدولة الإمارات العربية المتحدة، داعية المولى عز وجل أن يوفقه في خدمة البلاد والعباد.

نوستالجيا .. معلومات عن الفنانة ليلى حمادة

ليلى حمادة، واحدة من الممثلات اللاتي استطعن تقديم العديد من الأدوار الفنية المهمة، على مدار مشوارها الفني، نستعرض لكم أبرز المعلومات عنها من خلال الأسطر التالية:

تامر حسنى وعفروتو فى حفل بالتجمع الخامس 3 يونيو

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات صيف 2022، في إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

الاختيار 3.. اتفاق على تقسيم لجان البرلمان بين الإخوان والقوى السياسية

تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.



محمد رمضان يبدأ تصوير فيلم نامبر وان

أعلن الفنان محمد رمضان، بدء العمل على تنفيذ فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “نامبر وان”.