رامي ربيعة: دوافعنا كبيرة للحفاظ على لقب البطولة

عبر رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال: «حضرنا إلى الجزائر بشخصية الأهلي الكبيرة التي تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما يمكن، والحمد لله على التأهل بدون خسارة في نصف النهائي، وأشكر فريق وفاق سطيف على الروح الرياضية خلال المباراة».

وأكد أن دوافع الأهلي كبيرة في الفوز والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفترة المقبلة سوف تشهد تركيزًا كاملًا وإعدادًا مناسبًا من أجل تقديم أفضل ما يمكن للفوز بالبطولة.

واختتم ربيعة تصريحاته مؤكدًا أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة وفاق سطيف، للتركيز فى مباريات الدوري الممتاز المقبلة، والجميع على قلب رجل واحد لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.