أخبار التوك شو| أحمد موسى عن احتفال محمد صلاح مع مؤمن زكريا: رفع روحه المعنوية.. والحجر الزراعي: الهند تطلب تصدير القمح لـ مصر منذ 5 سنوات

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنيين نعرض لكم أبرزها :

وأضاف هانى شاكر:النقابة ترحب بالفنانين الشعبيين الذين يستوفون أوراقهم وقف المعايير التى وضعها القانون.

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة حقيقة طرح الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا .

قال السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ان تأخر الحوار الوطني يرجع لأسباب وهى ان الدولة بأحزابها ومؤسساتها كانت مشغولة بعد 30 يونيو ببناء مؤسساتها وتقويتها و الحفاظ على تماسك الدولة وحماية الأرض ووحدة الشعب في مواجهة الهجمات الإرهابية الممولة من الخارج وتم إنجاز 99% من هذه الأمور.

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بفوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد ما فاز في المباراة النهائية على تشيلسي.

قال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، تعليقا على قرار الهند بوقف تصدير القمح، إن الهند استثنت من وقف التصدير للدول التي تعتمد على القمح للأمن الغذائي والاحتياج للقمح .

قال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إنه جاري شحن أول شحنة من القمح القادمة من الهند .

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات "صنم" القرن الـ21 الذي يعبده معظم المصريين ويرتزق منه أصحاب الدروس الخصوصية ونخيف منه أبناءنا ونمنعهم من التعليم، موضحا أن الامتحانات وسيلة فقط لقياس درجة استيعاب الطالب لكن هذه الثقافة ما زالت غير موجودة.

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن الوعي والثقافة الدينية الخاطئة أحد أسباب ظاهرة المستريح.

قال آدم محمود ضحية مستريح أسوان، إنه تعرض للنصب على يد المستريح الحصاوي والمستريح مصطفى البنك، مضيفا:" الحصاوي خد مني 5 عجول بقيمة 110 ألاف جنيه وقال لي هديك 250 ألفا".

نعى محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية أمس الجمعة.