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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو فتوح : يعلق على جهود الدولة في دعم الصناعة المحلية

صدى البلد

علق عمرو فتوح عضو لجنة البحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، اتوقع أن  يكون هناك قرارات داعمة للصناعة المصرية في مؤتمر رئيس مجلس الوزراء غدا .

وأضاف  خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن قرار الرئيس باعفاء مستلزمات الانتاج من مسألة الاعتمادات المستنديه،   هذا القرار هو قبله حياه للصناعة المصرية في هذة الفترة الحساسة التي يمر بها العالم أجمع ومنذ فترة ونحن نطالب بهذا القرار.

واوضح أننا قادرين على جذب العمله الصعبة ومصر حققت نسبة جيدة في صادرات العام الماضي، وهذا القرار يفيد السوق المصري بتقليل الأسعار وزيادة التصدير .
 

وتابع أنه يجب مراجعة بعض الجمارك والضرائب الخاصة بالصناعة ونطالب بإعفاء خطوط الإنتاج من اي ضرائب، ونبدأ إطلاق مشروع قومي وطني بإنتاج المواد الخام .
 

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