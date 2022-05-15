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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. مسرح الجمهورية يستقبل فرقة الموسيقى العربية

صدى البلد

تستعد دار الأوبرا لتقديم مختارات نادرة من أعمال الطرب تقدمها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك خلال حفلها المقام في الثامنة مساء اليوم على مسرح الجمهورية.

ومن بين أغاني حفل فرقة الموسيقى العربية موشح لحظك وسنان لـ صفر علي ، يا قلبي خبي - قلبي يا عصفور لـ محمد الموجي ، موسيقي غزل البنات - كنت فين - تهجرني بحكاية - مليش أمل  - انت وعزولي - دارت الايام لـ محمد عبد الوهاب  والله تستاهل يا قلبي لـ سيد درويش ، دور آه يا سلام لـ زكريا أحمد، ح وب لـ منير مراد ، مبيسألش عليا ابدا لـ حسين جنيد ، تحت الشجر يا وهيبة لـ عبد العظيم عبد الحق .. اداء مازن دراز ، أنغام مصطفي ، أحمد حسن ، نهي حافظ ، ياسر سليمان وحنان الخولي .

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الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

دار الأوبرا أحمد حسن مصطفى مدبولي محمد عبد الوهاب سيد درويش أنغام

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