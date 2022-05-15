رئيس رابطة تجارة السيارات يكشف أسباب ارتفاع الأسعار

قال أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن عدم وجود سيارات في السوق يرجع لأسباب عالمية منها جائحة كورونا وتوقف الانتاج لأكبر مصنعين للشرائح الإلكترونية في العالم بنسبة ٨٠% وهى جزء لا يتجزأ من صناعة السيارات .



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع علي فناة cbc ، ان روسيا تمد الدول الأوروبية من إنتاج ٦٠% من الغاز وهذا يؤثر على الصناعة بهذة الدول بسبب الخرب الروسية الاوكرانيه وكذالك رفع سعر الفائدة الذي يؤثر على الدول.





وأوضح أن هناك بعض الأسباب المحلية منها وضع القيود على الاستيراد وهذا أدي إلى تحكم الوكيل فقط في السعر وكذلك السوق يخضع لآلية العرض والطلب.

