القومي للمرأة: مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن مناصفة الثروة عند الطلاق

قال الدكتور حسن سند، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، إن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن مناصفة الثروة عند الطلاق بين الزوج والزوجة.

وأضاف "سند"، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مناصفة الثروة عند الطلاق بين الزوج والزوجة يضمن للسيدة حياة كريمة تحفظ حياة الإنسان"، لافتا: "قانون الأحوال الشخصية تأخر جدا لذلك وجب على المشرع في مصر أن يتدخل فورا لإنصاف الطرف الضعيف".

وأشار الدكتور حسن سند، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة،: "المجلس القومي للمرأة ينظر إلى النفقة على أنها وسيلة إعاشة تحفظ للمرأة كرامتها، ولدينا مشكلة في القانون الحالي تتعلق بكيفية تقدير النفقة".