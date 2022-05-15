ثلاجة الخير بالاقصر.. سلع تموينية ولحوم وأجهزة طبية «خد ما يكفيك واترك لغيرك»

" ثلاجة الخير " باب جديد من ابواب الخير يفتح للفقراء والتى تعكس شيمة اهل الخير بمركز اسنا جنوب الاقصر ، فالرغبة فى عمل الخير ومساعدة المحتاجين مازال موجود فى قلوب المواطنين بالاقصر وذلك تحت شعار "خد منها ما يكفيك واترك لغيرك " مؤكدين بذلك بان المال هو مال الله، والخير هو خير الله



يقول" عبد الدايم محمد خضري " احد مؤسسي مبادرة " ثلاجة الخير" بمركز اسنا انه منذ ثلاث قامت قائدة عمل الخير باسنا وهى " فاطمة بدران " بعرض فكرة " ثلاجة الخير " بعد ان انتشرت فى عدد من المناطق بمحافظات مصر وعلى الفور قمنا بتنفيذ الفكرة التى شارك فيها ايضا كلا من " حسن التروة" وعمرو العريف" وذلك اولا عن طريق عمل بوستات عن الفكرة ومطالبة الأهالي بالمساعدة فى تنفيذها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".



وأوضح " خضري " أن الفكرة تفاعل معها أغلب أهل مركز إسنا ودعموها وتم شراء الثلاجة بدا الأهالى فى شراء بعض السلع ووضعها للمحتاجين بها وتم وضع الثلاجة أمام السوق السياحي بوسط مدينة إسنا وتم وضع لافتة كتب عليها " خذ منها ما يكفيك واترك لغيرك" .



وأشار " خضري " عقب انتشار المبادرة وتفاعل المواطنين معها قام مجموعة من اهل الخير بشراء 2 ديب فريزر وثلاجة اخرى ليسعوا جميع التبرعات التى توضع يوميا بها من اهل الخير ولسد احتياجات أكبر عدد من المستحقين.

واردف " خضري " بان عمل الخير لم يقتصر على تبرعات الكبار فقط، بل هناك العديد من الأطفال الصغار يشاركون فى هذا العمل الخيري من خلال قيامهم بالتبرع بالبسكويت الذين يعطوه لهم تغذية بالمدارس، فبض الطلاب يتبرعون به وقت عودتهم من المدارس يضعوه بالثلاجة ويمشوا ثم يأتي محتاجا أو عابري سبيل يأخذه.



وتابع حديثه قائلا " أن أهل الخير لم يقتصر تبرعهم بالسلع التموينية فقط ولكن هناك عدد كبيريقدمون لهم مظاريف بداخلها مبالغ مناسبة لتوزيعها على المستحقين فى منازلهم طوال العام ايضا هناك من يتبرع باجهزة طبية مثل أجهزة لقياس نسب الأكسجين فى الدم وأجهزة لقياس الضغط وأجهزة لقياس السكر لدعم الجميع بالمجان تماماً.

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