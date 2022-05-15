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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تستعد لمغادرة مطار الجزائر والعودة للقاهرة.. صور

صدى البلد

تسعتد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، الي مغادرة الجزائر الانتهاء من مباراة وفاق سطيف لبدء رحلة العود إلى مصر.

ووصلت البعثة الي مطار الجزائر وبدأتن في الصعود للطائرة الخاصة التي وفرها المجلس .

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما وحسم الفريق تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على وفاق سطيف الجزائري استحق من خلاله التأهل للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار مدير الكرة إلى أن وفاق سطيف كان منافسًا صعبًا في المباراتين وقدم أداءً جيدًا، مشيدًا بعزيمة لاعبي الأهلي في مباراتي الذهاب والعودة وتركيزهم لحسم التأهل.

أضاف عبد الحفيظ أنه تحدث مع اللاعبين قبل مباراة العودة وقال: «طالبت جميع اللاعبين بضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب، لأن كرة القدم قد تحمل لنا أي مفاجأة في لقاء العودة اليوم، وبالفعل نجح الفريق مع الدقائق الأولى أمام وفاق سطيف في تسجيل هدف التقدم وجميعهم ظهروا في حالة تركيز جيدة خلال لقاء اليوم أمام وفاق سطيف».

وعن مباراة النهائي الإفريقي قال عبد الحفيظ: «الوداد فريق كبير وصل أكثر من مرة للدورين النهائي وقبل النهائي من منافسات البطولة الإفريقية خلال الـ6 سنوات الأخيرة، وأتوقع أن تكون مباراة كبيرة في النهائي تليق بممثلي الكرة العربية في إفريقيا».

وعن قرار «كاف» بإقامة مباراة النهائي في المغرب أكد عبد الحفيظ: «قرار خوض النهائي الإفريقي في نسخته الحالية في المغرب يخص إدارة النادي، ولكن في رأيي وبعيدًا عن الوداد المغربي لا توجد قارة في العالم تشهد إقامة النهائي في موسمين متتاليين في نفس الملعب ومن مباراة واحدة».

 

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بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العامري فاروق وفاق سطيف مصر دوري ابطال افريقيا

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