عماد أديب: الشيخ محمد بن زايد تحمل ما لا يطيقه بشر

هنأ الإعلامي عماد أديب، الشيخ محمد بن زايد على توليه رئاسة الإمارات قائلاً: "في البداية فهناك عزاء واجب في فقدان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتهنئة واجبة لـ الشعب الإماراتي الشقيق والشيخ محمد بن زايد لتوليه منصب الرئاسة".

وأضاف عماد أديب خلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المهم في هذا الأمر هو الزمن القياسي الغير مسبوق، الذي تم فيه نقل هذه السلطة بسلاسة، مشيراً إلى أن الشيخ خليفة رحمه الله كان مواليد عام 1948، والشيخ محمد بن زايد مواليد عام 1961.

وتابع الإعلامي أن طبيعة العلاقة بين الشيخيين هي علاقة تُرس في الكتب بعنوان "كيف تكون أخاً باراً بأخيه"، أو "كيف تكون شهماً محافظاً على الوعد والعهد".

وعلق عماد أديب حول الشيخ محمد بن زايد، قائلاً: "الشيخ محمد بن زايد تحمل ما لا يطيقه بشر والكثير من المسؤوليات بشكل أخلاقي ونبيل".