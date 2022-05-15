سفير روسيا بواشنطن: تهديدات للدبلوماسيين الروس بالعنف.. والمخابرات الأمريكية تغريهم

ذكرت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن السفير الروسي في الولايات المتحدة أن دبلوماسيين روس في واشنطن يتعرضون للتهديد بالعنف وتحاول أجهزة المخابرات الأمريكية الاتصال بهم.

وقال أناتولي أنتونوف للتلفزيون الروسي إنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير انتهت الاجتماعات المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين.

وأضاف أن السفارة الروسية "مثل قلعة محاصرة" وأن السفارة تعمل في "بيئة معادية" و"يتلقى موظفو السفارة تهديدات، بما في ذلك تهديدات بالعنف الجسدي".

وتابع أن "عملاء من أجهزة الأمن الأمريكية يتسكعون خارج السفارة الروسية، ويوزعون أرقام هواتف وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي يمكن الاتصال بها لإقامة اتصال".

ولم ترد وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الخارجية الأمريكية على الفور على رسائل تطلب التعليق.

وسكب على السفير الروسي لدى بولندا مادة حمراء يوم الاثنين من قبل أشخاص يحتجون على الحرب.

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد دخلتا في نزاع حول حجم وعمل بعثتيهما الدبلوماسيتين قبل وقت طويل من غزو روسيا لأوكرانيا.

وطردت موسكو عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين في مارس بعد أن قالت واشنطن إنها ستطرد 12 دبلوماسيا روسيا في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك.