شديد قناوي : معين الشعباني حزين لرحيلي عن المصري

قال أحمد شديد قناوي، لاعب المصري السابق، إن إدارة النادي البورسعيدي، اعتبرته كبش فداء في أزمة تمرد اللاعبين في الفترة الماضية.



وأضاف أحمد شديد قناوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، معين الشعباني تحدث معي وأخبرني عن اندهاشه من رحيلي وأنه حزين بسبب ذلك".

وأكمل:" كنت حلقة الوصل بين الإدارة واللاعبين، للبحث عن الحلول، وطوال الموسم الماضي لم يحدث أي مشكلة، وجماهير المصري كانت تدعمني في الأزمة".

وتابع :" هل من الممكن أن أحرض أي لاعب من زملائي، على التمرد ويخرج المدرب ليتمسك بي، لقد إدارة المصري أخبرتني بأن معين الشعباني طلب رحيلي، وخرج بعد ذلك ليتحدث عن تمسكه بوجودي".