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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا..اشتباكات عنيفة بين قوات من وزارتي الدفاع والداخلية في طرابلس.. فيديو

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة غربي العاصمة طرابلس.

وقالت صحيفة "المرصد الليبية" إن قتالات محتدما بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع الليبية وأخرى تابعة لوزارة الداخلية.

وأضافت الصحيفة الليبية أن القتال يدور في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

فيما قالت صحيفة "الوسط" الليبية إن الاشتباكات دائرة منذ ساعات قرب جسر الـ17 بمنطقة جنزور غرب طرابلس، فيما لم تتضح حتى الآن أسبابها.

وأضافت أنه حسب مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فتسمع أصوات نيران كثيفة في أنحاء متفرقة من المدينة، ولم تعلن أى جهة رسمية حتى الآن أسباب الاشتباكات والضالعين فيها.

وذكرت أن مصادر متطابقة تقول إن الاشتباكات تدور بين مسلحي كتيبة «فرسان جنزور» وكتيبة «55» من ورشفانة بإمرة معمر الضاوي والتابعة لما يعرف بـ«جهاز الدعم والاستقرار»، لافتة إلى أن قذائف تسقط عشوائيًا في الأحياء المأهولة المحيطة بمنطقة الاشتباكات، ما تسبب في ذعر السكان.

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إلى ذلك، نبه مركز جنزور الإعلامي في بيان مقتضب، إلى أن الطريق الساحلي من الإشارة الضوئية النسيج إلى ما بعد محطة كهرباء غرب طرابلس بات في مرمى النيران جراء الاشتباكات الدائرة.

وتداول عدد من النشطاء على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت المواجهات المسلحة بين الطرفين، فيما أشار بعضهم إلى أنه تم استعمال الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات.

وأظهر مقطع فيديو متداول من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجود عائلات عالقة في موقع الاشتباكات.

من جهته أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن التوتر الأمني تصاعد في العاصمة الليبية طرابلس بعد تعرض مساعد بارز لعبد الغني الككلي (إغنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لعملية استهداف بأحد شوارع المدينة.

وقال شهود عيان إن عبد الحميد المضغوطة أحد مساعدي إغنيوة، أصيب إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع الصريم بطرابلس، على يد شقيق لقيادي في "كتيبة النواصي"، بينما توعد المضغوطة في بيان مقتضب "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة بما وصفه برد قاس على محاولة قتله.

ليبيا طرابلس اشتباكات جنزور معمر الضاوي جهاز الدعم والاستقرار

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