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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد قليل.. 91 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الجبر والإحصاء بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤدي اليوم الأحد، 91 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، امتحان مادة الجبر والإحصاء، في 531 لجنة امتحانية، موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، أنه تم الانتهاء من توزيع الكشوفات الخاصة بالملاحظين على جميع اللجان، مؤكدًا أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحانات 91 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، من بينهم 1980 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية المهنية، مُوزعين على 15 لجنة.

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وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية، تستمر لمدة 6 أيام متتالية، بدءًا من يوم السبت الموافق 14 مايو، حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري، مُتمنيًا التوفيق لأبناء المحافظة.

سوهاج طالب امتحانات لجنة الجبر

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