عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من أجل السلام.. تفاصيل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بالأعلى للثقافة.. اليوم

صدى البلد

تستعد منطقة الحسين والمعز لاستقبال الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية وذلك في الفترة من ٢١ مايو إلى ٢٨مايو تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام".

 

ومن المقرر أن يقام اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

 

يقام المؤتمر تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، ووزارة الآثار، والتنشيط السياحى.

 

وقال الفنان انتصار إنه سيعلن عن الدول والفرق المشاركة فى المهرجان لعام 2022 وورش العمل التى تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته فى الفترة من 21- 28 مايو الجارى، بالإضافة لتفاصيل حفلى الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.

 

ويجسد المهرجان إصرار الدولة المصرية وإيمانها بأهمية الثقافة والفنون في خلق السلام وتحقيق التعايش بين البشر، ويتيح المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية الفرصة لإجراء حوار حضارى بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية كما يعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات.


 

txt

شارع 19.. أحداث مصر في 100 عام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

txt

راندا رزق تنضم لنقابة كتاب مصر.. وتؤكد: صرح كبير ومنبر للمثقفين والأدباء|صور


 

يُشار إلى أن الدورة  السابقة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية شارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة وهى مصر - سوريا - كولومبيا- الفلبين - إندونسيا- السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان -اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر وتستضيفها قلعة صلاح الدين - ساحة الهناجر - قبة الغورى حديقة الحرية- حديقة متحف مختار - بيت السنارى بالسيدة زينب - قصر الأمير طاز وتكرم دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر الى جانب عدد من المبدعين المصريين والأجانب هم الفنان التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي - فنانة السيرك الكبيرة محاسن الحلو ( مصر ) ، الفنان عبد القادرسالم ( السودان ) ، الفنان دودوندای روز ( السنغال )، باباتوندی أو لاتونجی ( أمريكا - نيجيريا ) وتتوتولا مومبوسينا ( كولومبيا ).

بيت السناري حوار الطبول مهرجان الطبول شعوب العالم منطقة الحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل نحن مُلزمون باتباع الآراء الفقهية أم من حقنا الاجتهاد؟ علي جمعة يجيب

أخبار التكنولوجيا|أفضل الطرق لـ ضبط سطوع الشاشة على ويندوز 10.. كيفية استرجاع رسائل البريد الإلكتروني في Gmail بعد حذفها

الري: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي وتطوير المنظومة في 60 ألف فدان بالقليوبية

أبو الهول يشارك محمد صلاح الترند.. هل نام الحارس الأمين فعلا؟|القصة كاملة

كندأ تأمل في تصديق سريع..الناتو: انضمام فنلندا والسويد سيكون "بشكل بناء"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ