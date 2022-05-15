من أجل السلام.. تفاصيل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بالأعلى للثقافة.. اليوم

تستعد منطقة الحسين والمعز لاستقبال الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية وذلك في الفترة من ٢١ مايو إلى ٢٨مايو تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام".

ومن المقرر أن يقام اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

يقام المؤتمر تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، ووزارة الآثار، والتنشيط السياحى.

وقال الفنان انتصار إنه سيعلن عن الدول والفرق المشاركة فى المهرجان لعام 2022 وورش العمل التى تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته فى الفترة من 21- 28 مايو الجارى، بالإضافة لتفاصيل حفلى الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.

ويجسد المهرجان إصرار الدولة المصرية وإيمانها بأهمية الثقافة والفنون في خلق السلام وتحقيق التعايش بين البشر، ويتيح المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية الفرصة لإجراء حوار حضارى بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية كما يعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات.









يُشار إلى أن الدورة السابقة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية شارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة وهى مصر - سوريا - كولومبيا- الفلبين - إندونسيا- السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان -اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر وتستضيفها قلعة صلاح الدين - ساحة الهناجر - قبة الغورى حديقة الحرية- حديقة متحف مختار - بيت السنارى بالسيدة زينب - قصر الأمير طاز وتكرم دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر الى جانب عدد من المبدعين المصريين والأجانب هم الفنان التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي - فنانة السيرك الكبيرة محاسن الحلو ( مصر ) ، الفنان عبد القادرسالم ( السودان ) ، الفنان دودوندای روز ( السنغال )، باباتوندی أو لاتونجی ( أمريكا - نيجيريا ) وتتوتولا مومبوسينا ( كولومبيا ).