عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل حماية الأسر النازحة واللاجئة، وتلك التي تعيش تحت وطأة الاحتلال وخاصة في دولة فلسطين.

وأشار الأمين العام، في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 مايو كل عام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن هذه المناسبة تأتي في الوقت الذي تعيش الأسرة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة حالات اللجوء والنزوح بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية والتي لها انعكاسات على الأسرة ومكوناتها.

وحث أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز الأسرة ودعمها بوصفها مساهِمة في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب العمل من أجل توفير الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية الضرورية لعائلات اللاجئين والنازحين، داعيًا أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والمؤسسات الشريكة إلى العمل على دعم جهود الدول الأعضاء للإسهام في التخفيف من معاناة أفراد تلك الأسر والمجتمعات التي تأويهم.

التعاون الاسلامي منظمة التعاون الاسلامي المجتمع الدولي حماية الأسر النازحة دولة فلسطين اليوم العالمي للأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

ترشيحاتنا

الأوقاف: لا تنظيم للاحتفالات الصوفية بالمساجد إلا بخطاب رسمي من شيخ الطرق

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

هيئة الدواء: التفتيش على 2197 مؤسسة صيدلية وضبط 545 مخالفة

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية| خاص

ينافس أجهزة أمازون وRoku.. آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

الاختيار 3.. تسريب فيديو جديد يفضح خيرت الشاطر بحديثه عن أبو الفتوح

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ