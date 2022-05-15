أمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل حماية الأسر النازحة واللاجئة، وتلك التي تعيش تحت وطأة الاحتلال وخاصة في دولة فلسطين.



وأشار الأمين العام، في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 مايو كل عام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن هذه المناسبة تأتي في الوقت الذي تعيش الأسرة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة حالات اللجوء والنزوح بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية والتي لها انعكاسات على الأسرة ومكوناتها.



وحث أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز الأسرة ودعمها بوصفها مساهِمة في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب العمل من أجل توفير الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية الضرورية لعائلات اللاجئين والنازحين، داعيًا أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والمؤسسات الشريكة إلى العمل على دعم جهود الدول الأعضاء للإسهام في التخفيف من معاناة أفراد تلك الأسر والمجتمعات التي تأويهم.