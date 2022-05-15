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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أفضل الطرق لـ ضبط سطوع الشاشة على ويندوز 10.. كيفية استرجاع رسائل البريد الإلكتروني في Gmail بعد حذفها

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

آبل تختبر هواتف آيفون بمنافذ من نوع USB-C بدلاً من Lightning لإطلاقها العام القادم
 

تختبر شركة آبل الأمريكية هواتف آيفون بمنافذ من نوع USB-C لإطلاقها العام القادم 2023 بدلاً من منافذ Lightning ، حيث تتجه آبل إلى الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بتوحيد الشواحن لجميع المستخدمين.

 

بتقنية إلغاء الضوضاء سونى تطلق سماعة الرأس Sony WH-1000XM5
 

أعلنت شركة سونى اليابانية عن سماعة الرأس المميزة Sony WH-1000XM5 حيث تتميز السماعة بميزة إلغاء الضوضاء مع منافذ ميكروفون بالإضافة إلى تصميم رائع بغطاء مع غطاء جلدي مميز.  

 

أفضل طرق ضبط سطوع الشاشة على نظام التشغيل ويندوز 10 باللاب توب
 

يُعد ضبط سطوع الشاشة على نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 مهمًا للغاية لأنه إذا كنت تعاني من إجهاد العين أو الصداع ، فقد يكون سطوع الشاشة هو السبب، ويمكن ضبط المستويات يدويًا أو تلقائيًا بناءً على معلمات مثل عمر البطارية أو الإضاءة المحيطة.

 

بالخطوات كيفية استرجاع رسائل البريد الإلكتروني في Gmail بعد حذفها
 

وصل مؤخرا  تطبيق Gmail إلى أكثر من 10 مليارات عملية تحميل على الهواتف الذكية، كما أنه واحد من أهم تطبيقات رسائل البريد الإلكتروني على الإطلاق ولكن هناك مشكلة غالبا ما تواجه المستخدمين عندما يريدون استرجاع رسائل البريد الإلكتروني على Gmail.

 

عرض اليوم.. اشتر آيفون Xs Max بـ 5680 جنيهاً فقط
 

لطالما تقدم هواتف آيفون الرائدة أفضل أداء مستقر مع تصميم أنيق، وهي التركيبة التى توفرها آبل لمستخدميها منذ أول ظهور فى عام 2007، خاصةً مع بداية تدشين فئة الـ X التى قدمت تجربة شاشات كاملة، حيث مساحة شاشة أكبر وبطارية بعمر أطول، ومن أفضل هذه الطرازات يأتى هاتف iphone xs max، ولكن يعيبه فقط ارتفاع سعره وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا هواتف آيفون ويندوز

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