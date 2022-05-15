هندسة الإسكندرية تحصد ذهبية العالم لأفضل تصميم طائرة بدون طيار | فيديو

قال الطالب إبراهيم حسن ، عضو فريق من طلاب هندسة الإسكندرية الحاصل على ذهبية العالم لأفضل تصميم طيارة بدون طيار ، أن الفريق بدء من 10 سنوات ، وعدد الطلاب فيه 15 طالبا ، موضحا أن الفريق أعضائه يتغير باستمرار مع تخرج الدفعات والتحاق دفعات أخرى بالكلية .

وأضاف الطالب إبراهيم حسن ، خلال مداخلة عبر " زووم " لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن بداية المشروع كان منذ 10 سنوات ، لافتا إلى أن الطائرة المصممة تكون وفقا لمعايير ناجحة تتغير من سنة لأخرى ، مثل أبعاد الطائرة ، وحمولتها ، وطاقة الموتور .

وتابع ، أن المسابقة ضمت 30 فريقا على مستوى العالم ، ومن ضمنها فرق من جامعات أمريكية ، وجامعات صينية .

وأوضح أن المسابقة كانت في شهر ابريل في أمريكا ، والفريق كان متوقع أنه قادر على المنافسة والفوز .