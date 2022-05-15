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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في اليوم العالمي للأسرة.. مودة تساهم في الحفاظ على الأسرة المصرية

اليوم العالمي للأسرة
اليوم العالمي للأسرة

لا أحد يمكنه إنكار الدور الذي تضطلع به الأسرة في العالم كله ومصر، حيث تستهدف تكوين ترابط مبني على الحب والسلام والحنان، لذلك، فإن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة خصصت يوما للاحتفال باليوم العالمي للأسرة وهو 15 مايو من كل عام لتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع دورها في بنائه.

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في اليوم العالمي للأسرة.. مودة تساهم في الحفاظ على الأسرة المصرية"، وجرى تخصيص هذا اليوم للتشارك والسلام بين أفراد العائلة، حيث يجتمعون فيه مع بعضهم على مائدة واحدة.

ويتكون رمز اليوم العالمي للأسرة من دائرة خضراء صلبة مع صورة حمراء بينهما، ويحتوي الرمز على عناصر رسم تخطيطي للمنزل والقلب يدل على أن الأسرة هي جزء أساسي من أي مجتمع، وفي اليوم العالمي للأسرة كان لمصر بصمة متميزة ومختلفة في بناء الأسرة المصرية من خلال مشروع مودة الذي يعتبر واحدا من المشروعات القومية والاجتماعية العملاقة التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

ويستهدف المشروع توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع وتوفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري.

التضامن الأمم المتحدة الاقتصاد الأسرة اليوم العالمي للأسرة اخبار توك شو

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