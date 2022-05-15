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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة سوهاج: مع بداية العام الدراسي لم يعد هناك كتاب ورقي|فيديو

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

قال مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إننا وضعنا خطة استراتيجية لجامعة سوهاج سواء فى البحث العلمى أو شئون التعليم والطلاب أو الخدمة المجتمعية لتحقيق قفزات متسارعة فى المحاور الثلاثة حتى يصبح لنا مكان على خريطة التعليم.

وأضاف “عبد الخالق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”،  أننا نأمل أن يكون لنا ممكان بين الجامعات العالمية.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أنه مع بداية العام الدراسى لم يعد هناك كتاب ورقى فى جامعة سوهاج،  وكل المقررات مرفوعة على المنصة الالكترونية ويتفاعلون من خلالها.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن الطالب لم يعد مضطرًا الحضور إلى الجامعة لتسديد الرسوم الخاصة به، لأنه أصبح يسددها من خلال الأون لاين، في التقدم الجامعي الالكترونى أصبح موجودًا، إلى جانب تنفيذ الأنشطة الأسبوعية التعليمية مع الطلاب من خلال المنصة الإلكترونية.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن القطاع الطبى فى سوهاج بالكامل قاموا بالامتحان من خلال جهاز الحاسب الالى الكترونياً،  من داخل المقر  الذى أصبح يحتوى على 650 جهاز حاسب الى منظومة الامتحانات.

رئيس جامعة سوهاج خطة استراتيجية القطاع الطبي بداية العام الدراسي المنصة الالكترونية الأنشطة الأسبوعية منظومة الامتحانات

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