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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعماء العالم يهنئون الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا للإمارات

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

بدأ زعماء العالم في التوافد على الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد لتقديم التعازي في وفاة رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان الذي خلفه أخيه، الشيخ محمد بن زايد، وتهنئته بعدما جرى انتخابه باتفاق تام من قبل المجلس الأعلى الاتحادي الإماراتي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

ويقود الشيخ محمد بن زايد الرئيس الجديد للإمارات، الدولة العربية الخليجية،  مواصلة مسيرة المؤسسين، وطامحًا لمزيد من الريادة.


وتعد الإمارات من منتج النفط ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومركز أعمال إقليمي.

 

ويعد انتخاب الشيخ من قبل المجلس الأعلى الاتحادي يوم أمس السبت، تتويجًا له ليكون الرئيس الثالث للإمارات العربية المتحدة.

وبغرض التهنئة والتعزية، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي تربط بلاده علاقات تجارية مع الإمارات العربية المتحدة، إلى أبوظبي ، وأشاد في تغريدة على تويتر بـ "قيم السلام والانفتاح والحوار" التي تبناها الشيخ خليفة.

 

ومن المقرر أيضا اليوم الأحد أن يزور الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء البريطاني الإمارات، وغيرهم.

وسيمثل الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي تربط إدارته علاقات مهمة بالإمارات والسعودية ، نائبته كامالا هاريس ، المقرر زيارتها يوم غد الاثنين.

وأبدى عدد من القادة العرب، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي و ملك الأردن  وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهم في وفاة الشيخ خليفة يوم أمس لسبت.

 

وأرسل ولي العهد السعودي، وفداً إلى الإمارات لتقديم التهنئة للشيخ محمد بن زايد، وواجب العزاء في وفاة أخيه الشيخ الراحل خليفة بن زايد.


وذكرت الصحف الدولية، إن  الشيخ  محمد بن زايد ، يعد قوة دافعة في سياسات الشرق الأوسط ، حيث كان ضمن المكافحين للإرهاب، وكل ما يهدد المنطقة العربية.

 

وعمق محمد بن زايد العلاقات مع  دول العالم مع روسيا والصين بالإضافة للولايات المتحدة.

وتواصل أبو ظبي  الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وسط المنافسة الإقليمية المتزايدة والاندفاع العالمي بعيدًا عن الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي خادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين رئيس الوزراء البريطاني الشيخ محمد بن زايد الرئيس الفرنسي كامالا هاريس العالم الامارات العربيه المتحده

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