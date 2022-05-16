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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أعراض السرطان.. شعور يظهر أول شيء في الصباح.. 5 مشروبات لزيادة معدل الحرق

السرطان
السرطان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

لو عايز تخس.. 5 مشروبات لزيادة معدل الحرق

قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض المشروبات التى تعمل على زيادة معدل الحرق لمن يرغب فى إنقاص وزنه.

مشروبات لزيادة معدل الحرق

· الماء: يُعدّ الماء من المكوّنات الأساسيّة لحرق السعرات الحراريّة، ويحتاج البالغون إلى شرب ما يعادل 8 أكواب أو أكثر من الماء؛ للتقليل منفرصة الإصابة بالجفاف، فقد يؤدي الجفاف ولو بشكلٍ بسيط إلى إبطاء معدلات الأيض وحرق السعرات الحراريّة.

 

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أعراض السرطان .. شعور يظهر أول شئ في الصباح

غالبًا ما تكون أعراض السرطان خفية، ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن "الشعور" ببعض المتاعب عند الاستيقاظ في الصباح يمكن أن يشير إلى المرض المميت.

أفضل سلاح لديك ضد السرطان هو الكشف المبكر، وذلك لأن الأورام السرطانية تزداد مقاومة للعلاجات كلما بقيت لفترة أطول، لسوء الحظ فإن الحديث عن اكتشاف السرطان مبكرًا أسهل من فعله لأن الأعراض غالبًا ما تكون غامضة.

دراسة: الغناء والموسيقى أحد الحلول السحرية لتقليل التوتر والاكتئاب

يعد التوتر والاكتئاب من أكثر مشكلات العصر انتشارا، فالجميع يمر بفترات عديدة من التوتر سواء بسبب ضغوط العمل والأعباء المادية أو العلاقات الاجتماعية أو حتى الامتحانات الدراسية.

ولكن للأسف يتعرض البعض لدرجات أكثر حدة من التوتر أو الاكتئاب مما يعرضهم للإصابة بمشكلات نفسية وصحية عديدة بل يؤثر الأمر على المخ ويهدد الإنسان بالإصابة بالزهايمر أو الخرف المبكر لذا من المهم جدا علاج التوتر.

علامات السكري عند الأطفال.. احترس من الدوخة والتنميل

مرض السكري هو سبب رئيسي وراء العمى والنوبات القلبية والفشل الكلوي والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

 

 

 

معدل الحرق أعراض السرطان الإكتئاب السكري الدوخة

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