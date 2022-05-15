عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكافحة إرهاب وتنمية ومشروعات.. 7 سنوات من التغيير والازدهار في مصر.. فيديو

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استطاعت الحكومة المصرية فى سبع سنوات أن تطور من الدولة المصرية وتنقلها إلى مصاف الدول الرائدة، وتقضى على الإرهاب وتطور البنية التحتية.

 

بعد أن كانت الدولة قبل عام 2014 تعانى من انتشار العشوائيات والنفايات ونقص فى إمداد الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر والازدحام المرورى مما أدى إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية وأصبح هناك تحفظات دولية تجاه الأوضاع التى وصلت إليها مصر .

 

وفى ضوء خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تلك التحديات نفذت الدولة مشروعات ضخمة أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر، مما أدى لزيادة الارتفاع فى المرور اليومي للسفن من 49 إلى 97 بحلول 2023 ، واكتشاف حقل ظهر لاستخراج 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وهناك مشروعات الطاقة المتجددة وصل حجم الكهرباء المولدة إلى 20% فى نهاية عام 2021، ومشروعات تطوير الطرق بإجمالي أطوال 5000 كيلو متر ، ومشروعات النقل الذكى التى تتضمن مشروع القطار فائق السرعة ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية .

 

وعن مشروعات الإسكان تم انشاء قرابة 1,5 مليون وحدة سكنية، وتنشيط قطاعى السياحة والآثار بزيادة 28,9 %فى حجم الإيرادات.

أما مشروعات القطاع الزراعي تم تنفيذ أكثر من 320  مشروع بتكلفة 40 مليار جنيه، واحتلت مصر بمشروعات الاستزراع السمكى المركز الأول في أفريقيا والسادس على العالم .

وتم إطلاق مبادرة حياة كريمة حوالي 58 مليون مستفيد فى 4584 قرية فى 20 محافظة ، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة استفاد منه أكثر من 3,8 مليون أسرة ،وتم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة تم فحص 47 مليون مواطن حتى أبريل 2019 .

 

كل ذلك ينعكس فى تحسن وضع مصر فى المؤشرات الاقتصادية واسترداد مكانة مصر فى المجتمع الدولي، والإشادات الدولية سواء من البنك الدولي أو وكالة موديز بتحسن أوضاع مصر .

ولا يزال لدى الرئيس خطة واعدة للمصريين فى السنوات المقبلة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وبرنامج التأمين الصحي الشامل وإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية ، وإنشاء أول مركز للابتكار فى مجال الصناعة بمصر لمستقبل أكثر ازدهارا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: ندرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

الحكومة: إطلاق برنامج توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية مايو.. فيديو

مدبولي: قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات

مدبولي: سنحقق فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من الناتج رغم الضغوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أكبر شخص في العالم بإمكانه الوقوف على رأسه لساعات|فيديو

ناسا تكشف عن بوابة غامضة على سطح المريخ.. فما وراءها؟

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

فيديو

هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

أمينة خليل: لم أتقاض أجرا ببرنامج رامز جلال.. واستعين بإلهام شاهين في الخناقات

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ