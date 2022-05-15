مكافحة إرهاب وتنمية ومشروعات.. 7 سنوات من التغيير والازدهار في مصر.. فيديو

استطاعت الحكومة المصرية فى سبع سنوات أن تطور من الدولة المصرية وتنقلها إلى مصاف الدول الرائدة، وتقضى على الإرهاب وتطور البنية التحتية.

بعد أن كانت الدولة قبل عام 2014 تعانى من انتشار العشوائيات والنفايات ونقص فى إمداد الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر والازدحام المرورى مما أدى إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية وأصبح هناك تحفظات دولية تجاه الأوضاع التى وصلت إليها مصر .

وفى ضوء خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تلك التحديات نفذت الدولة مشروعات ضخمة أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر، مما أدى لزيادة الارتفاع فى المرور اليومي للسفن من 49 إلى 97 بحلول 2023 ، واكتشاف حقل ظهر لاستخراج 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وهناك مشروعات الطاقة المتجددة وصل حجم الكهرباء المولدة إلى 20% فى نهاية عام 2021، ومشروعات تطوير الطرق بإجمالي أطوال 5000 كيلو متر ، ومشروعات النقل الذكى التى تتضمن مشروع القطار فائق السرعة ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية .

وعن مشروعات الإسكان تم انشاء قرابة 1,5 مليون وحدة سكنية، وتنشيط قطاعى السياحة والآثار بزيادة 28,9 %فى حجم الإيرادات.

أما مشروعات القطاع الزراعي تم تنفيذ أكثر من 320 مشروع بتكلفة 40 مليار جنيه، واحتلت مصر بمشروعات الاستزراع السمكى المركز الأول في أفريقيا والسادس على العالم .

وتم إطلاق مبادرة حياة كريمة حوالي 58 مليون مستفيد فى 4584 قرية فى 20 محافظة ، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة استفاد منه أكثر من 3,8 مليون أسرة ،وتم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة تم فحص 47 مليون مواطن حتى أبريل 2019 .

كل ذلك ينعكس فى تحسن وضع مصر فى المؤشرات الاقتصادية واسترداد مكانة مصر فى المجتمع الدولي، والإشادات الدولية سواء من البنك الدولي أو وكالة موديز بتحسن أوضاع مصر .

ولا يزال لدى الرئيس خطة واعدة للمصريين فى السنوات المقبلة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وبرنامج التأمين الصحي الشامل وإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية ، وإنشاء أول مركز للابتكار فى مجال الصناعة بمصر لمستقبل أكثر ازدهارا.