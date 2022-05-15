مدبولي: قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم اتخاذ قرارات بشأن تيسير إجراءات الاستحواذ على النسب المختلفة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية لتسريع هذه الإجراءات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ، أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة قانونا جديدا يعفى المنشآت الصناعية والتنموية التى تنشأ فى مدن الجيل الرابع أنشطة محددة من الضرائب لفترة زمنية معينة ما بين 3: 5 سنوات، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة والتى تمنح موافقة واحدة للمشروع باختيار الهيدروجين الأخضر ، صناعة السيارات الكهربائية ، البنية التحتية ومنها الطاقة المتجددة ، تحلية ماء البحر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.