عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس الوزراء، إنه تم اتخاذ قرارات بشأن تيسير إجراءات الاستحواذ على النسب المختلفة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية لتسريع هذه الإجراءات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ، أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة قانونا جديدا يعفى المنشآت الصناعية والتنموية التى تنشأ فى مدن الجيل الرابع أنشطة محددة من الضرائب لفترة زمنية معينة ما بين 3: 5 سنوات، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة والتى تمنح موافقة واحدة للمشروع باختيار الهيدروجين الأخضر ، صناعة السيارات الكهربائية ، البنية التحتية ومنها الطاقة المتجددة ، تحلية ماء البحر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد  مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إجتماع رئيس الوزراء الكهرباء توجيهات الرئيس خطة الدولة صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: ندرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

الحكومة: إطلاق برنامج توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية مايو.. فيديو

مدبولي: قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات

مدبولي: سنحقق فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من الناتج رغم الضغوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أكبر شخص في العالم بإمكانه الوقوف على رأسه لساعات|فيديو

ناسا تكشف عن بوابة غامضة على سطح المريخ.. فما وراءها؟

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

فيديو

هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

أمينة خليل: لم أتقاض أجرا ببرنامج رامز جلال.. واستعين بإلهام شاهين في الخناقات

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ