الحكومة: إطلاق برنامج توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية مايو.. فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن انتهاء إعداد برنامج صناعة السيارات وتوطين صناعة السيارات وستتطلق قبل نهاية شهر مايو وتعمل على 4 محاور أساسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع صناعة السيارات الكهربائية وصديقة البيئة ".



وأضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي العالمي لعرض خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية:" هنطرح مشرعات كبيرة ومتحددة في موضوع مراكز البيانات ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز وتوسعات محطات إسالة الغاز ".



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "وصل ثمن طن القمح لـ 270 دولارا في مايو 2021، واليوم وصل لـ 435 دولارا ودولة مثل مصر تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن، يبقى كده بدل ما كنت بدفع 2.7 مليار دولار بقيت هدفع 4.4 مليار دولار".

وتابع مدبولي: "كان ثمن برميل البترول 67 دولارا، واليوم وصل لـ 112، ومصر تستورد 100 مليون برميل في السنة وكلنا لازم نكون حاسين بعظم الأزمة مش في مصر بس، لا في العالم كله، وده جعل بعض الدول تتجه للتشديد النقدي".

واسترسل : "القرارات التي اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي التي لم تحدث لمدة 20 سنة بتزويد نسب الفائدة لتشديد الحركة، نحن في أزمة يعاني منها العالم كبيره وصغيره".