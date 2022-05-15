مدبولي: سنحقق فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من الناتج رغم الضغوط

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن “مصر الآن وصلت إلى 85% من الناتج المحلى، وهناك دول أخرى أرقامها تتجاوز، لذلك نعتبر أنفسنا فى الشريعة المرتفعة، لكن خططنا خلال الـ 4 سنوات القادمة حتى 2026 ننخفض إلى 75%”.

وأضاف مدبولى، خلال كلمة المذاعة اليوم، الأحد، أن “75% انخفاضا فى الدين العام يعنى أننا وصلنا لمعدل استقرار ولا يوجد أى مخاوف”.

وأشار إلى أن تحقيق فائض أولى فى الميزانية يصل إلى 2%، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى، بحيث يصل إلى 6% من الناتج المحلى فى العام المالى 2026".

وتابع: “استطعنا أن ننزل بمعدلات الدين عام 2016، حيث كان الدين أعلى من الناتج، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينزل، وأزمة كورونا رفعته مرة أخرى إلى 85% بسبب الأعباء الكثيرة التى تسببت فيها كل إجراءاتنا”.

وأكد أننا مع كل الضغوط التى نمر بها سنحقق فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من الناتج.