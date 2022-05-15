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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: سنحقق فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من الناتج رغم الضغوط

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن “مصر الآن وصلت إلى 85% من الناتج المحلى، وهناك دول أخرى أرقامها تتجاوز، لذلك نعتبر أنفسنا فى الشريعة المرتفعة، لكن خططنا خلال الـ 4 سنوات القادمة حتى 2026 ننخفض إلى 75%”.

وأضاف مدبولى، خلال كلمة المذاعة اليوم، الأحد، أن “75% انخفاضا فى الدين العام يعنى أننا وصلنا لمعدل استقرار ولا يوجد أى مخاوف”.

وأشار إلى أن تحقيق فائض أولى فى الميزانية يصل إلى 2%، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى، بحيث يصل إلى 6% من الناتج المحلى فى العام المالى 2026".

وتابع: “استطعنا أن ننزل بمعدلات الدين عام 2016، حيث كان الدين أعلى من الناتج، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينزل، وأزمة كورونا رفعته مرة أخرى إلى 85% بسبب الأعباء الكثيرة التى تسببت فيها كل إجراءاتنا”.

وأكد أننا مع كل الضغوط التى نمر بها سنحقق فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من الناتج.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدين الحكومي الإصلاح الاقتصادى أزمة كورونا الناتج المحلي مصر

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