برلماني: تصريحات وزير الزراعة إيجابية وتؤكد حرص الدولة على حل مشاكل الفلاحين

وصف المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإيجابية ، وأنها تؤكد الاهتمام الكبير من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة المشكلات التى تواجه جميع المزارعين.

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم، إن المزارع المصرى يستحق أعلى الأوسمة لأنه حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى مواجهة جميع التحديات والتداعيات السلبية وفى مقدمتها فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ، مؤكداً أن قطاع الزراعة المصرى كان فى مقدمة القطاعات التى حققت نجاحات كبيرة فى ملفى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم.

وأشاد المهندس حسن المير، بالاجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والتى تخدم المزارع المصرى فى المقام الاول وتعود بالنفع على الدولة، مثمناً تأكيد وزير الزراعة بأن الوزارة تقف دائما بجوار الفلاح، وتقدم له كل الدعم خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح نظرا لأهميته في تحقيق الامن الغذائي ، وأن الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح ، حيث تقوم بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف عالية الانتاجية بهدف تعظيم الإنتاجية، وأن الوزارة تقوم دائما باستنباط الأصناف عالية الجودة ومبكرة النضج التي توفر للفلاح بعض الوقت لزراعة محصول آخر بعد القمح، ولدينا أصناف جديدة منها مصر 1، مصر 2، جيزة 171، سخا 95، سدس 14 وغيرها وبعض أصناف قمح المكرونة والاصناف التي تقدمها الوزارة تحقق أعلى إنتاجية في العالم بمتوسط 19،20 أردب في الفدان ونتوسع في انشاء الحقول الارشادية حتى تكون نماذج تحتذى في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس حسن المير ، أهمية وجود أكثر من 8000 حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمه لتوعية الفلاح، بالإضافة إلى الحملات القومية التى تستهدف نقل فكر الحقول الارشادية للمزارعين ، ونجاح وزارة الزراعة فى تقديم ممارسات زراعية جديدة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيداستخدم المياه والتواجد مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والارشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية في الوزارة أو الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمي والقناة الزراعية.

وأعلن المهندس حسن المير، اتفاقه مع تأكيد وزير الزراعة بأن الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لمحصول القمح سوف نلمسه هذا العام من خلال انتاج جيد ومبشر يعود بالخير على مصر ورهانه على وطنية الفلاح الذي يساند دولته في مواجهة كل التحديدات، مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المزارعين بصفة عامة ولمزارعى المحاصيل الاساسية والاستراتيجية بصفة خاصة.