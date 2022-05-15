الحكومة: انخفاض البطالة إلى 7.7% والصندوق السيادي ذراع استثماري للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان معدل البطالة انخفض الى ٧،٧٪، مشيرة إلى أنه يتم مراجعة الاصلاحات كل فترة والقطاع الخاص وشريك أساسي في خطة الاصلاحات الهيكلية لأنه من المهم أن تتواجد مطالبهم في كافة الخطط.
وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إن الصندوق السيادي ذراع استثماري للدولة وسيتم عرض الأصول للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وعلى سبيل المثال ما حدث بمجمع التحرير فضلا عن طرح عدد من الأراضي بمدينة ٦ أكتوبر وتحويلها إلى مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.
استثمارات مباشرة
وأشارت إلى أن هناك استثمارات مباشرة مثل توطين صناعة عربات القطارات بمشاركة القطاع الخاص ومجموعة كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر يدخل الصندوق السيادي فيها.
وأضافت انه من المهم النظر إلى برنامج الطروحات بشكل مؤسسي وتم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي لإدارة البرنامج، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي له الكثير من الشركاء.
وأوضحت أن الدولة استثمرت كثيرا في مجال البنية التحتية ومصر تعمل على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بنسبة ٢٠٠٪.