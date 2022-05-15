الحكومة: انخفاض البطالة إلى 7.7% والصندوق السيادي ذراع استثماري للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان معدل البطالة انخفض الى ٧،٧٪؜، مشيرة إلى أنه يتم مراجعة الاصلاحات كل فترة والقطاع الخاص وشريك أساسي في خطة الاصلاحات الهيكلية لأنه من المهم أن تتواجد مطالبهم في كافة الخطط.

وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إن الصندوق السيادي ذراع استثماري للدولة وسيتم عرض الأصول للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وعلى سبيل المثال ما حدث بمجمع التحرير فضلا عن طرح عدد من الأراضي بمدينة ٦ أكتوبر وتحويلها إلى مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.

استثمارات مباشرة

وأشارت إلى أن هناك استثمارات مباشرة مثل توطين صناعة عربات القطارات بمشاركة القطاع الخاص ومجموعة كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر يدخل الصندوق السيادي فيها.

وأضافت انه من المهم النظر إلى برنامج الطروحات بشكل مؤسسي وتم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي لإدارة البرنامج، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي له الكثير من الشركاء.

وأوضحت أن الدولة استثمرت كثيرا في مجال البنية التحتية ومصر تعمل على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بنسبة ٢٠٠٪؜.