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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم المنوفية تتابع سير الامتحانات بالمدارس الفنية

مدير تعليم المنوفية
مدير تعليم المنوفية

تابعت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اليوم انتظام امتحانات الدور الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني رافقها خلا الجولة مجدي قورة مدير إدارة التعليم الفني الصناعي بالمديرية.

 

 حيث تفقدت مدير تعليم المنوفية المدرسة الثانوية الفنية العسكرية الصناعية بشبين الكوم أثناء أداء طلاب الصف الأول اختبار مادة التربية الوطنية خلال الفترة الأولى وتأكدت من عدم وجود أخطاء أو مشاكل فنية بورقة الأسئلة.

 

وفي ذات السياق تابعت مدير المديرية انتظام سير الامتحانات من داخل المدرسة الثانوية الفنية الصناعية للبنات والمدرسة الثانوية الفنية الصناعية للبنين التابعتين لإدارة الشهداء التعليمية رافقها خلالها الدكتورة انتصار نصار مدير إدارة الشهداء التعليمية   وعبد العزيز محفوظ وكيل الإدارة التعليمية بالشهداء حيث شددت مدير المديرية على عدم فتح بوابات المدرسة خلال فترة الاستراحة وعدم السماح للطلاب الممتحنين بالخروج خارج الحرم المدرسي إلا بعد الانتهاء تماما من أداء الامتحان بكامل فتراته كما وجهت بزيادة الاهتمام بنظافة دورات المياه واستخدام المطهرات .

 

وخلال متابعتها للمدارس الثانوية الفنية اليوم شددت مدير المديرية على سرعة إنهاء الاستعدادات  لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية حرصا على مصلحة الطلاب.

 

وفي سياق متصل عاينت الدكتورة أماني قرني  أعمال الصيانة والترميمات بالمدرسة الابتدائية المشتركة بالشهداء حيث وجهت تعليمات بسرعة نهو جميع أعمال الصيانة على الوجه الأكمل. 

التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية المنوفية مديرية التربية والتعليم

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