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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

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الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم بيرنلي بهدف "كين" ويقتحم المربع الذهبي

مباراة توتنهام وبيرنلي
مباراة توتنهام وبيرنلي

فاز فريق توتنهام على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “توتنهام هوتسبير” في إطار منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

جاء هدف توتنهام والمباراة الوحيد من ركلة جزاء، أحرزه هاري كين  في الدقيقة الثامنة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.

وفشل الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام، في تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعدما أهدر أكثر من فرصة محققة أمام بيرنلي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن سون هيونج مين صاحب المركز الثاني.

وبدأ توتنهام مباراة بيرنلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: دافنسون سانشيز - إريك داير - بين ديفيز

خط الوسط: إيمرسون رويال - رودريجو بينتانكور - إيميل هويبيرج - ريان سيسينيون

خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين

بتلك النتيجة يصعد فريق توتنهام إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي “مؤقتا” برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز الـ 17.

 

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