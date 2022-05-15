عمان.. 3 مراسيم بإجراء ترقيات وتعيينات في المكتب السلطاني

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق ثلاثة مراسيم سلطانية سامية قضى الأول بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية في المكتب السلطاني بتعيين اللواء الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي أمينًا عامًا للاتصالات والتنسيق، وترقية العميد أول إدريس بن عبدالرحمن بن حمود الكندي إلى رتبة لواء ويعين أمينًا عامًا لمجلس الأمن الوطني.

كما أصدر سلطان عمان مرسوم يقضي بإنشاء أكاديمية تسمى "أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية" يكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الأكاديمية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

جدير بالذكر أن سلطنة عُمان ممثلة بهيئة الطيران المدني تستضيف الاجتماع السابع للمجموعة التسييرية لإدارة مركز المراسلات الملاحية، الذي ناقش تطوير منظومة المراسلات الملاحية في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات في الأنظمة المستخدمة.