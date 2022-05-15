الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

يستعرض "صدى البلد"، أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 15 مايو 2022 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

شهدت أغلب العملات الأجنبية تراجعا أمام الجنيه خلال أسبوع، في حين استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد، عند 18.26 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع بتراجع 19 قرشًا مقارنة بيوم الأحد الماضي.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 18.90 جنيه للشراء و 19.08جنيه للبيع بتراجع 51 قرشا مقارنة بيوم الأحد الماضي.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه إلى 22.19 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع بارتفاع 1.45 جنيه مقارنة يوم الأحد الماضي.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه 18.17 جنيه للشراء و 18.33جنيه للبيع بتراجع 50 قرشا.

وتكلف سعر صرف كرونا السويدي مقابل الجنيه 1.79 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.

وبلغ سعر صرف كرونا النرويجي مقابل الجنيه فى بنك مصر 1.84 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش.

واستقر سعر صرف كرونا الدنماركي مقابل الجنيه 2.53 جنيه للشراء و2.56 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

أسعار العملات الآسيوية

ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه فى بنك مصر ختام اليوم، الأحد.

وبلغ سعر صرف الين اليابانى مقابل الجنيه نحو 14.10 جنيه للشراء و 14.28 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه فى بنك مصر عند 2.67 جنيه للشراء و2.70 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

قرار البنك المركزي

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض والطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر.