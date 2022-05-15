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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شروط الحصول على وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في المنيا وسمالوط

طرح وحدات سكنية بالمنيا
طرح وحدات سكنية بالمنيا وسمالوط

أعلن المهندس وائل مختار المصري وكيل وزارة الإسكان بالمنيا فتح باب الحجز للحصول على وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعي" بمنطقتي المطاهرة القبلية التابعة لمركز المنيا، ومنطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط، وفقا للقواعد المحددة لبيع  الوحدات، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم التمويل العقاري لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس عادل رمضان وكيل مديرية الإسكان أن مشروع طرح وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، بالإضافة لتوفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة، والعمل على تطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ضمن جهود الدولة لاستكمال مشروعات التنمية والنهوض بمشروعات البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان.

وقال أسامة  نجيب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية إن الإعلان يتضمن إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للاشتراطات المطلوبة حيث يتم سحب كراسة الشروط من مقر مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا الكائن بمجمع المصالح الحكومية بقيمة 355 جنيه ويقوم الراغب في الحصول على الوحده السكنية بدفع مقدم بقيمة 10% اي 19360 جنيه من إجمالي قيمة الوحدة السكنية المقدرة ب 193 الف و600 جنيه علي أن يتم تحديد قيمة الأقساط الشهرية طبقاً لدخل المتقدم محدودي الدخل حتي 6000 جنيه شهرياً تكون الأقساط الشهرية علي 30 سنة بفائدة 3 بالمائة، ومتوسطي الدخل أعلي من 6000 جنيه شهرياً تكون الأقساط الشهرية علي 25 سنة بفائدة 8 بالمائة.

وأشار نجيب إلى أن آخر موعد للتقديم 30 مايو الجاري موضحا أن مساحة الوحدة السكنية 90 متر مربع وتتكون من ثلاث غرف وصاله تشطيب لوكس.

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