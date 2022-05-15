عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحكومة تبذل جهودا لتحسين مناخ الاستثمار

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد جهود واسعة من القيادة السياسية لتحسين بيئة ومناخ الإستثمارات في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك بهدف إحداث دفعة قوية للإقتصاد القومي نحو النمو المستمر.

و أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إعلان الحكومة بإعتزامها إصدار قانون يعفي مشروعات مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة تصل لـ 5 سنوات، يعد أحد الخطوات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين علي إستمرارية أنشطتهم وتخفيف النفقات المادية المستحقة علي المشروعات وأهمها الضرائب.

و ناشد عضو لجنة الخطة والموازنة، بأهمية تطبيق هذه الخطوة أيضا علي المستجدين وصغار المنتجين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي من شأنه حمايتهم من التعثر فور إنطلاق المشروع.

وأستطرد النائب : نري خطوات غير مسبوقة من الحكومة لتعزيز قيمة الصادرات ورفع الناتج المحلي بما ينعكس علي الموازنة العامة بالإيجاب نتيجة توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، ومن ناحية أخري توفير فرص عمل للشباب نتيجة تدفق حركة المشروعات بإختلاف أنشطتها وأحجامها خاصة أن العمل الحر له مستقبل واعد.

برلمانية: إصدار قانون يعفي المشروعات من الضرائب لفترة يخفف الأعباء عن عاتقهم

الوزراء : مصر منفتحة تماما أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.. فيديو

وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الشركات الناشئة وتعديل القوانين الخاصة لزيادة مساحة المناطق التكنولوجية والسماح بفتح شركات افتراضية وسوف يكون هناك توسع في الحوافز الخاصة بالاستثمار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي  الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن مصر تحركت لأن تكون مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر حيث إن هناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

وتابع: نتوسع في إقامة الرخصة الذهبية والتي تطلب موافقة واحدة للمشروع، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بمشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر.

وأكد “مدبولي” أنه سيتم إصدار قانون جديد لإعفاء المشروعات التي تنشأ في مدن الجيل الرابع من الضرائب من 3 الى 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إرساله لمجلس النواب للموافقة عليه وذلك لتحسين مناخ الاستثمار.

الاستثمارات الضرائب التعثر المستثمرين الصادرات المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

مدبولي: قطاعات ستتخارج منها الدولة المصرية خلال 3 سنوات وتتركها للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

فارسي غنت له أم كلثوم.. ماذا تعرف عن الشاعر عمر الخيام؟

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

وزيرة التجارة: تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لتوفير الأراضي الصناعية بسعر التكلفة

جريمة الصف الدموية.. حلاق يهشم رأس زوجته وإبنته وينهي حياته شنقا

رئيس فنلندا: بوتين أبلغني أن الانضمام إلى الناتو خطأ ولم يكرر تهديده

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشاها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية بنطاقها

شركة بريطانية تستبدل رواتب الموظفين بالذهب بدلاً من النقود

فيديو

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ