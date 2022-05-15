برلماني: الحكومة تبذل جهودا لتحسين مناخ الاستثمار

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد جهود واسعة من القيادة السياسية لتحسين بيئة ومناخ الإستثمارات في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك بهدف إحداث دفعة قوية للإقتصاد القومي نحو النمو المستمر.

و أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إعلان الحكومة بإعتزامها إصدار قانون يعفي مشروعات مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة تصل لـ 5 سنوات، يعد أحد الخطوات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين علي إستمرارية أنشطتهم وتخفيف النفقات المادية المستحقة علي المشروعات وأهمها الضرائب.

و ناشد عضو لجنة الخطة والموازنة، بأهمية تطبيق هذه الخطوة أيضا علي المستجدين وصغار المنتجين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي من شأنه حمايتهم من التعثر فور إنطلاق المشروع.

وأستطرد النائب : نري خطوات غير مسبوقة من الحكومة لتعزيز قيمة الصادرات ورفع الناتج المحلي بما ينعكس علي الموازنة العامة بالإيجاب نتيجة توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، ومن ناحية أخري توفير فرص عمل للشباب نتيجة تدفق حركة المشروعات بإختلاف أنشطتها وأحجامها خاصة أن العمل الحر له مستقبل واعد.

وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الشركات الناشئة وتعديل القوانين الخاصة لزيادة مساحة المناطق التكنولوجية والسماح بفتح شركات افتراضية وسوف يكون هناك توسع في الحوافز الخاصة بالاستثمار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن مصر تحركت لأن تكون مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر حيث إن هناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

وتابع: نتوسع في إقامة الرخصة الذهبية والتي تطلب موافقة واحدة للمشروع، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بمشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر.

وأكد “مدبولي” أنه سيتم إصدار قانون جديد لإعفاء المشروعات التي تنشأ في مدن الجيل الرابع من الضرائب من 3 الى 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إرساله لمجلس النواب للموافقة عليه وذلك لتحسين مناخ الاستثمار.