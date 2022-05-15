الجهز الفني يمنح طارق حامد راحة من مران الزمالك اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راحة لطارق حامد لاعب الوسط من مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك في اللقاء المقبل للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وكان الجهاز الفني وضع برنامجا تأهيليا خاص اللاعب لتنفيذه في الفترة الحالية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.