المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

اشتعلت المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل فريق مانشستر سيتي أمام وست هام، في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

وفقد مانشستر سيتي، نقطتين ثمينتين في صراع حسم اللقب في صالحه، ليعطي ليفربول هدية ثمينة في تقليل الفارق لنقطة وحيدة.

ويحتل فريق مان سيتي، صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول خلفه برصيد 86 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

ترتيب الدوري الإنجليزي:.

1- مانشستر سيتي : 90 نقطة

2- ليفربول : 86 نقطة

3- تشيلسي : 70 نقطة

4-توتنهام : 68 نقطة

5-أرسنال: 66 نقطة

6- مانشستر يونايتد : 58 نقطة

7- وست هام : 56 نقطة

8- وولفرهامبتون : 51 نقطة

9-ليستر سيتي : 48 نقطة

10- برايتون : 48 نقطة

11- كريستال بالاس : 45 نقطة

12- أستون فيلا : 44 نقطة

13- برينتفورد : 43 نقطة

14 - نيوكاسل : 43 نقطة

15- ساوثهامبتون : 40 نقطة

16- إيفرتون : 36 نقطة

17- ليدز : 35 نقطة

18 -بيرنلي : 34 نقطة

19- واتفورد : 23 نقطة

20- نورويتش سيتي : 22 نقطة