عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يلقي خطابا أمام مجلس اللوردات البريطاني

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

وصل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، منذ قليل، إلى العاصمة البريطانية لندن في مستهل زيارة رسمية بدعوة من البرلمان البريطاني لإلقاء خطاب أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني.

كان في استقبال فضيلته أعضاء السفارة المصرية في لندن ووفود من وزارة الداخلية البريطانية وقامت السلطات البريطانية بتنظيم تشريفة أمنية عالية المستوي لتأمين تحركات فضيلته في العاصمة البريطانية.

تشهد الزيارة عددا من الفعاليات المهمة وإلقاء عدد من المحاضرات حول تفكيك الفكر المتطرف والحوار بين الأديان والثقافات وتجربة مصر في العيش المشترك وتجديد الخطاب الديني وخطورة الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وآليات التواصل الديني الفعال بين دار الإفتاء المصرية والجاليات المسلمة هناك

صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية بأن الزيارة تأتي في إطار الاستراتيجية الدينية للتواصل الديني الفعال مع صانعي القرار ومراكز الأبحاث والبرلمانات الدولية في العالم بهدف إيصال الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ودفع تشويه الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وكذلك التصدي لمحاولات ترسيخ الخوف من الإسلام وفتح قنوات تواصل دينية وثقافية مع العالم.

وشدد نجم على أن دار الإفتاء أعدت مجموعة من الملفات المهمة باللغة الإنجليزية لتوثيق جرائم الجماعات المتطرفة وصلتها بالإرهاب سيتم توزيعها ومناقشتها في الفاعليات العلمية واللقاءات الرسمية التي سيقوم بها فضيلته أثناء زيارته للندن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

ورطة الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. استدعاء معلول وديانج وميكيسوني لـ منتخبات بلادهم

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

ترشيحاتنا

اليمن: محاولة اغتيال قائد العمليات المشتركة عملا إرهابيا لن يوقف مسيرة التحول

دعاء للمريض من 15 كلمة للشفاء العاجل.. ردده في هذه الأوقات

أتليتكو مدريد يعلن رحيل سواريز نهاية الموسم الحالي

تركيا تعترض طريق السويد وفنلندا للانضمام لـ الناتو..ورد فعل روسيا وأمريكا

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

صيغة الصلاة على النبي للرزق وقضاء الحوائج .. كررها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشاها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية بنطاقها

فيديو

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ