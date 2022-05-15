حفاظا على صحتهن النفسية والجسدية.. بلدان تمنح السيدات إجازة لهذا السبب

أعلنت اسبانيا عن شروعها في تقديم إجازات شهرية للسيدات بسبب معاناتهن من آلام الدورة الشهرية، و تعتبر خطوة في طريق إحترام آلام و معاناة السيدات أثناء الدورة الشهرية خاصة السيدات اللاتي يصبن بمضاعفات شديدة تصل للنزيف .

وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الاسبانية، فإن وزيرة الدولة لشئون المساواة و مناهضة العنف ضد المرأة "أنجيلا روديرجنز"، قررت منح السيدات إجازة لمدة 3 أيام بسبب معاناتهن من آلام الدورة الشهرية .



و بحسب ما ورد في صحيفة "إل بريديكو " الإسبانية، فإن وزيرة الدولة لشئون المساواة و مناهضة العنف ضد المرأة، أعلنت عن شروع الوزارة منح السيدات إجازة من الدولة تمكنها من الإسترخاء في المنزل شهريا في وقت الدورة الشهرية .

و بحسب الصحيفة، فإن الوزيرة أشارت إلى أن هناك بعض السيدات يصبن بمضاعفات شديدة القوة لا تمكنهم من العمل، كالصداع الشديد حد البكاء و الإسهال و القئ و لهذا يمكن ان تقرر لهن إجازة أما الأعراض المحتملة لا يمكن منح إجازة بسببها .

جدير بالذكر أن اسبانيا ليست الدولة الاولى التي قررت أن تمنح السيدات إجازة بسبب آلام الدورة الشهرية، فقد سبقتها دول آخرى كاليابان، و لكن تعتبر اسبانيا هي الدولة الأولى أوروبيا في تطبيق ذلك الأمر .