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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آداب العريش: نحرص على خروج الامتحانات بأفضل صورة وسرعة إعلان النتائج

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يلتقي بالمرشحين لعمادة كلية التربية

عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عميد ووكلاء كلية الآداب، وعدد من الأساتذة، لمناقشة الاستعداد لامتحانات نهاية العام والحرص على أن تتم الامتحانات في أفضل صورة ممكنة. 

واستعرض الدكتور رئيس الجامعة، الضوابط والمعايير الخاصة بمنظومة الاختبارات المصححة إلكترونيًا (التصحيح الإلكتروني)، وآلية تنظيم ورش عمل عن الاختبارات الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من نتائج الامتحانات بعد أسبوع من انتهاء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، حيث يأتي هذا فى إطار حرص رئيس الجامعة على تطوير العملية التعليمية بجميع كليات الجامعة، سعيًا للوصول إلى أعلى جودة ممكنة.

عمادة كلية التربية

كما عقد رئيس جامعة العريش ، بمكتبه اجتماعًا مع الأساتذة المرشحين لعمادة كلية التربية، وبحضور الدكتور رفعت عزوز، عميد الكلية.

وتم مناقشة استعدادات الزملاء للترشح لعمادة الكلية، راجيا أن تتم عملية الترشح فى مناخ يسوده المحبة والود وأن تغلب مصلحة الكلية على كل شيء، وان إدارة الجامعة تتمنى للجميع التوفيق. 

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، حرص جامعة العريش على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، وأرسل سيادته خالص التحية والتقدير للجميع.

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