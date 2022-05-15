أخبار السيارات|حضور متميز لـ بنتلي بجائزة السعودية الكبرى2022..أحدث أسعار BMW بالسوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلن عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتها بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية ، بالإضافة إلى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية .

تألقت بنتلي السعودية للعام الثاني على التوالي، وسجلت حضوراً مميزاً على الحلبة ضمن منافسات سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة، الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات على التقويم العالمي لسباقات السيارات، والتي اختتمت منافساته يوم الأحد.

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلن عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتها بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الازمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية ، بالاضافة الى زيادة اسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية .

تقدم الشركة البافارية المميزة BMW أقوى السيارات داخل السوق المصري، والتي تتربع على القمة دائماً بفضل تقنياتها وأناقتها العالية، وشهدت سيارات اودي عدة زيادات في أسعارها الرسمية مؤخراً بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لعدة أزمات عالمية متتابعة مثل نقص اشباه الموصلات والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لظاهرة الأوفر برايس التي تنتشر في السوق المصري نتيجة جشع بعض التجار.

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلن عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتها بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية ، بالإضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية .