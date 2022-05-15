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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النسخة الثانية لـ مدينتي هاف ماراثون تحقق نجاحاً كبيراً ..تفاصيل

نجاح كبيرة لـ مدينتي
نجاح كبيرة لـ "مدينتي هاف ماراثون" في دورته الثانية

حققت النسخة الثانية لـ "مدينتي هاف ماراثون" نجاحاً مميزاً وشهدت مشاركة كبيرة من المتسابقين الذين بلغ عددهم نحو 1400 متسابق مصري ومن جنسيات مختلفة . وحصد "الهاف ماراثون" اعجاب وإشادة المشاركين فى دورته الثانية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي فى شوارع مدينتى -احدي مشروعات مجموعة طلعت مصطفى- بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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و قال أيمن حقي ، الرئيس التنفيذي لشركة " تراى فاكتوري" المنظمة لـ "مدينتى هاف ماراثون" أن الحدث يأتي متوافقاً لأعلى المعايير والاشتراطات الدولية، مضيفا" استطعنا بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفي فى تطبيق معايير احترافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتسابقين ، وتم اغلاق الشوارع الرئيسية المستخدمة في السباق"، معربًا عن امنياته في إدراج "ماراثون مدينتي" بقائمة سباقات الجري العالمية مستقبلًا نظراً لما تملكه مدينتي من بنية تحتية مميزة .

وبدوره أكد سيف الدين فوزى مدير العمليات فى " تراى فاكتورى"، إنه تم الاستعانة باحدث الاجهزة المستخدمة فى سباقات الجرى والتى تم استيرادها من هولندا خصيصاً للتحكيم في السباق، كما تم الالتزام بخطط غلق الشوارع، مع توفير كافة الخدمات الامنية والاسعافات الصحية والطوارئ فى نقاط رئيسية علي طول مسار السباق. وأشار إلي تصميم الميداليات والخامات المستخدمة فى تصنيعها التي جاء علي أعلى مستوى، مؤكدا أن مدينتى هاف ماراثون يضاهي مسابقات الجرى العالمية على كافة المستويات.

وأبدى عدد من المتسابقين سعادتهم بالاشتراك فى الماراثون، ومتعة ممارسة الجرى وسط الطبيعة الخضراء والبحيرات والمناظر الخلابة التي تتميز بها "مدينتي" .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، قد أطلق الجمعة الماضية شارة انطلاق النسخة الثانية من " مدينتي هاف ماراثون"، والذي جري تنظيمه بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" وشركة "تراي فاكتوري"، وتضمن أربعة أنواع من مسابقات الجري، الأول لمسابقة الـ 5 كم،  والثاني 10 كم، والثالث 21 كمن فضلا عن سابق الـ 3 كم، والذي تم استحداثه في هذه النسخة بهدف تشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار على المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة.

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