الوطنية للصحافة تنعى صلاح منتصر: فقدنا اليوم قامة كبيرة وصاحب بصمة

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، رئيساً وأعضاءً، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وصرح “الشوربجي”، بأن الصحافة المصرية فقدت اليوم قامة صحفية كبيرة وصاحب بصمة صحفية متميزة وتاريخ مهني حافل يشهد له القاصي والداني، حيث تقلد العديد من المناصب على مدار تاريخه، وكان عضواً بمجلس الشورى وعضواً بالمجلس الأعلى للصحافة ، كما تولى أيضاً منصب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف.

وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساه لأسرة الكاتب الصحفي ولأسرة جريدة الأهرام والأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته ، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.