قام محافظ الدقهلية بجولة تفقدية للمباني والمنشآت الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الحصص مركز شربين للوقوف علي مدي جاهزيتها للتشغيل ، بحضور العميد أحمد صالح ممثل القوات المسلحة والمسئول عن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء قطاعات المرافق ، و غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين .
شملت جولة " المحافظ " تفقد مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية والوحدة الصحية ومركز الشباب .
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب المحولات الكهربائية والعدادات الكودية ( الكهرباء والمياه ) والتشغيل التجريبي لكافة المباني تمهيداً للافتتاح الرئاسي .
كما وجه بإقامة مساحات خضراء علي المساحات الفارغه في محيط كافة المباني لتضفي عليها الطابع الجمالي والحضاري ، وعدم إنشاء اي مباني جديده بدون وجود مساحات خضراء.
ووجه "ايضا" بتطوير المحيط الخارجي للمباني والمساحات الفارغة من خلال انشاء ارصفه وأماكن انتظار للسيارات ورصف كافة المساحات الخارجية .
محافظ الدقهلية يتفقد المباني والمنشآت الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة بشربين
قام محافظ الدقهلية بجولة تفقدية للمباني والمنشآت الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الحصص مركز شربين للوقوف علي مدي جاهزيتها للتشغيل ، بحضور العميد أحمد صالح ممثل القوات المسلحة والمسئول عن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء قطاعات المرافق ، و غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين .